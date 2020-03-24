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24 березня • оновлено в 15:51
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Раптово: противник Tesla від Volvo відправився у виробництво

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Поки деякі компанії закривають заводи через епідемію коронавірусу, інші ж, навпаки, відкривають їх після простою. Серед останніх виявилася компанія Volvo, яка нещодавно відновила в Китаї роботу відразу декількох спільних підприємств.

Але окрім продовження випуску колишніх моделей, на одному з таких заводів уже організували складання абсолютно нової моделі. Йдеться про Polestar 2 – електричний седан бренду Polestar, який належить Volvo Cars (спільна група Volvo і Geely).

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Новинка вирушила на конвеєр абсолютно нового заводу Polestar – ця фабрика знаходиться в промисловому центрі китайського Ченду, її відкрили лише влітку минулого року. Раніше тут почалося виробництво гібридного купе Polestar 1, а тепер до нього приєднався вищезгаданий електроседан. Щорічно цей завод буде випускати 500 000 машин, частина з яких відправиться на внутрішній, китайський ринок, інша частина – на експорт.

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

На ринку Polestar 2 складе конкуренцію седану Tesla Model 3, для цього у нього є всі задатки. Електрокар побудований на "вольвовській" платформі CMA, крім того, від останніх моделей Volvo він успадкував і дизайн. Автомобіль використовує силову установку, яка видає 408 к.с. потужності і 660 Нм крутного моменту, а також батарею ємністю 78 кВтг, якої вистачає на запас ходу у 500 км за циклом WLTP.

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про універсалі Volvo, який за 14 років свого життя проїхав 1 млн км.

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Автор
Віталій Сазонов
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