Раптово: німці захотіли повернення автомобілів Lada до Європи

На початку червня жителі країн ЄС залишилися без нових автомобілів Lada – через посилення екологічних стандартів щодо викидів російському виробникові довелося піти з цього ринку. Але сподобалася ця новина не всім – зокрема, німці вимагають, щоб ВАЗ знову експортував свою продукцію до Старого Світу.

Як пише болгарський сайт investor.bg. в інтернеті навіть з'явилася петиція з вимогою про відновлення продажу усіх моделей Lada в Німеччині та ЄС. Автор документа – імпортер Lada Deutschland GmbH, а адресований він керівництву АвтоВАЗу, топ-менеджерам альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi і Міністерству економічного розвитку Росії.

Лада на німецьких номерах Фото: 1gai.ru

Свою позицію представник марки в Німеччині аргументує тим, що у Лади нібито є багато шанувальників і постійних покупців, адже бренд присутній в Європі протягом 40 років. Ще одна причина, з якої АвтоВАЗу варто повернутися в ЄС – у нього багато моделей, які відрізняються дешевизною – завдяки цьому автомобілі Лада доступні широкому колу споживачів.

Чи прислухаються до німців власники АвтоВАЗу, сказати складно, оскільки плани щодо повернення Lada в ЄС не входять до нової стратегії альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, якому належить завод із Тольятті. "Ми давно знали, що покинемо Європу, оскільки в ЄС були введені нові екологічні стандарти, і недоцільно вкладати кошти в удосконалення двигунів через низький рівень продажу. Однак в майбутньому повернення Lada не виключено, але поки рано говорити з якою моделлю", – заявили раніше в АвтоВАЗ.

Втім, незважаючи на те, що офіційно в Європі вже не продають Лади, торгувати ними продовжують. Як уже писав OBOZREVATEL, недавно в ЄС був помічений автовоз з новими "Жигулями".