Раптово: BMW показала модель, яку ніхто не очікував

Заряджена BMW M3 стала легендою майже відразу ж, як тільки з'явилася на світ (ще в першому поколінні), але в історії цієї моделі ніколи не було версії в кузові універсал. Однак тепер все змінилося: баварці заявили, що працюють над створенням першого в історії BMW M3 Touring.

Таким чином, BMW нарешті зможе скласти конкуренцію таким моделям, як Mercedes-AMG C 63S T і Audi RS4 Avant. Цікаво, що 20 років тому німецька марка була на межі випуску універсалу М3, вона встигла навіть розробити його концепт і почати тестові випробування, проте згодом ця модель так і не пішла у виробництво.

Нинішній універсал BMW 3 Touring в версії M340d Фото: BMW

Але цього разу німці вирішили чітко і однозначно: BMW M3 Touring – бути. Однак, перед цим їм ще належить випустити нові BMW M3 Sedan і M4 Coupe, а вже після цього дойде черга до спортивного "сараю" на базі "трійки". Тому з'явиться він не раніше 2023 року.

Перше офіційне зображення майбутнього BMW M3 Touring. Фото: BMW

Під капотом авто очікується 3,0-літровий шестициліндровий твін-турбо мотор потужністю 480 к.с. (510 к.с. – у версії Competition), який буде працювати в парі з 8-ступіневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Як M3 Sedan та M4 Coupe, BMW M3 Touring повинен бути доступний у задньопривідній та повнопривідній версіях.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW представила великий седан з витратою всього 5 л палива на 100 км пробігу.