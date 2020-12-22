Рамний позашляховик Wey Tank 300 відправився до покупців

У Китаї почалися продажі рамного позашляховика Wey Tank 300.

Про це повідомляє портал Autohome. Компанія Great Wall розпочала продаж нового позашляховика під своїм преміальним суббрендом Wey. За своїм дизайном автомобіль нагадує відразу кілька відомих моделей – Ford Bronco, Jeep Wrangler та Mercedes-Benz G-Class.

Презентація Wey Tank 300 відбулася минулого літа на автомобільній виставці у Ченду. Автомобіль отримав 5-дверний суцільнометалевий кузов з короткими свесамі та широкими пластикові арками коліс. У велику прямокутну решітку радіатора імплантували круглі фари зі світлодіодами.

За своїми розмірами (4760х1930х1927 мм) Tank 300 трохи довше G-Class (4725 мм), але поступається, як новому Ford Bronco (4811 мм), так і Jeep Wrangler (4785 мм).

Натхнення при створенні інтер'єру дизайнери Wey черпали в образі G-Class. У салоні можна виявити об'єднані під загальним склом два 12,3-дюймових дисплея, круглі дефлектори вентиляції у вигляді турбін, а також класичний атрибут німецького всюдихода – масивний поручень перед переднім пасажиром.

Як і личить справжньому позашляховику, автомобіль має потужну раму сходового типу. Спереду встановлена незалежна підвіска, а ззаду – нерозрізний міст з пружинами та стабілізаторами поперечної стійкості. На бездоріжжі новинці допоможуть повний привід з понижаючою передачею, блокируемой муфтою передніх коліс, блокування обох диференціалів та великий дорожній просвіт (224 мм).

Покупцям Wey Tank 300 пропонується з 2,0-літровим турбованим мотором потужністю 227 к.с. та обертовим моментом 387 Нм. У парі з ним працює 8-ступінева автоматична трансмісія німецької компанії ZF.

Вартість новинки у Китаї стартує з позначки 175800 юанів (21980 євро). У планах компанії Great Wall почати поставки новинки на експорт вже у майбутньому році.

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