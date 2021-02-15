Ram Trucks презентувала економічний позашляховик

Компанія Ram Trucks представила новий економічний позашляховик Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel. Витрата пального новинки становить 7,1 л/100 км на трасі та 10,7 л – в місті.

Під його капотом знаходиться 3-літровий V6 EcoDiesel, який тепер має 260 к.с. та 651 Нм. Ram стверджує, що у його лінійки 1500 тепер кращі у класі дизельні пікапи 4х2. Двигун EcoDiesel V6 також доступний у позашляховику 1500 Ram та Ram Rebel. Про це повідомляє сайт CarBuzz.

Задня частина позашляховика CarBuzz

Ram 1500 Tradesman HFE оснащений оснащений 20-дюймовими алюмінієвими дисками та може буксирувати причіп масою до 5,7 тонн. Автомобіль розрахований на чотирьох пасажирів.

Модель доступна у чорному та світло-блакитному кольорах. Вона також має чорну решітку радіатора, бокові сходинки та тканинну оббивку салону.

Вартість позашляховика починається з 42 240 доларів. Продажі мають розпочатися навесні 2021 року.

Салон нового Ram 1500 Tradesman HFE CarBuzz

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, підрозділ Land Rover Classic випустить лімітовану серію позашляховиків Defender Works V8 Trophy. Ці автомобілі розроблені на основі модернізованої специфікації Defender Works V8 2012-2016 років і додатково вдосконалені для складних умов бездоріжжя.