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Складено рейтинг найдорожчих автомобілів світу

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
1,7 т.
ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі

ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі.

Вартість ексклюзивних суперкарів зростає з кожним роком. У новому рейтингу 10 найбільш дорогих автомобілів світу опинилися дві Bugatti та один Rolls-Royce.

Ресурс TopGir склав список найбільш рідкісних, ексклюзивних і дорогих машин сучасності. Цікаво, що в рейтингу немає автомобіля дешевше $3 000 000.

W Motors Lykan Hypersport

W Motors Lykan Hypersport.

W Motors Lykan Hypersport. Фото: motorglobe.org

Арабський суперкар коштує приблизно $3 400 000. Автомобіль є одним з найбільш рідкісних у світі. Розгін до 100 км/год займає всього 2,8 с, а максимальна швидкість складає 390 км/год. Інжиніринг дивує, але ціна також досягається за рахунок дорогих матеріалів оздоблення інтер'єру, серед яких є навіть діаманти.

McLaren P1 LM

McLaren P1 LM.

McLaren P1 LM. Фото: regnum.ru

Британський McLaren P1 LM існує всього в кількості п'яти екземплярів. Цим і зумовлена ціна в $3 700 000. Потужність двигуна досягає 1000 к.с.

Lamborghini Veneno Roadster

Lamborghini Veneno Roadster.

Lamborghini Veneno Roadster. Фото: squir.com

Виглядає трохи моторошно, а коштує $4 500 000. Виробник створив тільки дев'ять екземплярів незвичайної моделі. Вартість кожного з них збільшується щодня через неймовірну ексклюзивність.

Koenigsegg CCXR Trevita

Koenigsegg CCXR Trevita.

Koenigsegg CCXR Trevita. Фото: motor1.com

Шведський суперкар з 1018-сильним двигуном коштує $4 800 000. Багато в чому на ціну вплинула особлива фарба кузова, в складі якої є алмазний пил.

Ferrari Sergio

Ferrari Sergio.

Ferrari Sergio. Фото: carscoops.com

Ціна в $5 100 000 обумовлена рідкістю автомобіля і особливою місією – віддати данину поваги засновникові кузовного ательє Pininfarina.

Bugatti Divo

Bugatti Divo.

Bugatti Divo. Фото: avtotransport.org

Більш екстремальний автомобіль на базі Bugatti Chiron обійдеться в $5 800 000. При тому, що донор коштує близько $3 000 000.

Maybach Exelero

Maybach Exelero.

Maybach Exelero. Фото: motor1.com

Неймовірно рідкісний автомобіль (існує в єдиному екземплярі) створили 15 років тому для високошвидкісних випробувань нових спортивних покришок. Нещодавно суперкар знайшов власника за $8 000 000.

Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail.

Rolls-Royce Sweptail. Фото: firstgear.ua

Найдорожчий Rolls-Royce з ціною $12 800 000 поки існує в єдиному екземплярі. Але в компанії зацікавлені створити ще кілька. Ми не здивовані!

Pagani Zonda HP Barchetta

Pagani Zonda HP Barchetta.

Pagani Zonda HP Barchetta. Фото: automasti.com

Італійський суперкар виглядає дуже специфічно і нагадує якусь комаху. Створений в єдиному екземплярі автомобіль коштує $15 000 000.

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire.

Bugatti La Voiture Noire. Фото: carpixel.net

Найдорожчий автомобіль сучасності. Також існує в єдиному екземплярі і вже знайшов таємничого власника, який заплатив за нього $19 000 000. За попередньою інформацією, технічна частина суперкара ще не готова.

Нещодавно OBOZREVATEL показував найдорожчі позашляховики на дорогах України.

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