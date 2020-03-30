Фотограф із Бєлгорода побудував незвичайний кастом-кар із звичайнісінького радянського "Москвича".
Про це розповів портал carakoom. За основу для хот-роду був узятий старенький "Москвич-403". Стандартний седан перетворили на купе з двома дверима з заниженим дахом. Двері розширили і тепер вони відкриваються проти ходу.
За основу був узятий старенький "Москвич-403"
carakoom.com
Пневмопідвіска дозволяє змінювати кліренс
carakoom.com
За рахунок "підрізаного" даху купе виглядає ефектно і динамічно
carakoom.com
Кузов пофарбований у блакитний колір, а капот прикрасили сині язики полум'я. "Рідне" дрiбнокомiрчасте облицювання радіатора поступилося місцем більш виразним з горизонтальним брусом від "Москвича-402". Для більшого ефекту автомобіль отримав пневмопідвіску, яка дозволяє мінімізувати дорожній просвіт.
Двері подовжили і тепер вони відкриваються проти ходу
carakoom.com
Капот прикрасили "язики полум'я"
carakoom.com
Ззаду – нічого зайвого
carakoom.com
Цікаво, що в 1962-63 роках для заводської команди МЗМА було побудовано два гоночних купе на базі "Москвич-407" для участі в кільцевих та іподромних перегонах.
Репліка гоночного "Москвича", виготовлена в 2007 році
carakoom.com
До наших днів машини не збереглися, але в 2007 році була виготовлена точна репліка моделі.
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