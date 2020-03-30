Фотограф із Бєлгорода побудував незвичайний кастом-кар із звичайнісінького радянського "Москвича".

Про це розповів портал carakoom. За основу для хот-роду був узятий старенький "Москвич-403". Стандартний седан перетворили на купе з двома дверима з заниженим дахом. Двері розширили і тепер вони відкриваються проти ходу.

За основу був узятий старенький "Москвич-403" carakoom.com

Пневмопідвіска дозволяє змінювати кліренс carakoom.com

За рахунок "підрізаного" даху купе виглядає ефектно і динамічно carakoom.com

Кузов пофарбований у блакитний колір, а капот прикрасили сині язики полум'я. "Рідне" дрiбнокомiрчасте облицювання радіатора поступилося місцем більш виразним з горизонтальним брусом від "Москвича-402". Для більшого ефекту автомобіль отримав пневмопідвіску, яка дозволяє мінімізувати дорожній просвіт.

Двері подовжили і тепер вони відкриваються проти ходу carakoom.com

Капот прикрасили "язики полум'я" carakoom.com

Ззаду – нічого зайвого carakoom.com

Цікаво, що в 1962-63 роках для заводської команди МЗМА було побудовано два гоночних купе на базі "Москвич-407" для участі в кільцевих та іподромних перегонах.

Репліка гоночного "Москвича", виготовлена в 2007 році carakoom.com

До наших днів машини не збереглися, але в 2007 році була виготовлена точна репліка моделі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у Венеції створили електромобіль на базі класичного купе Alfa-Romeo.

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