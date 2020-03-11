Радянський кросовер Москвич продають за ціною нового Duster

У Мережі з'явилося оголошення про продаж рідкісного радянського авто – "кросовера" Москвич-410. Причому це не переробка, а заводський проект. Щоправда, ціна у машини немаленька, та й продають її в Європі.

Москвич-410 є одним з тих автомобілів, які доводять, що кросовери насправді з'явилися не у 2000-х, а ще в XX столітті. І ось одна з таких машин була якраз розроблена в СРСР, незважаючи на обмеженість радянського автопрому. Причому сталося це ще у 1950-х роках.

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 випускався на Московському заводі малолітражних автомобілів (МЗМА, більш відомий як Москвич) з 1957 по 1961 рік. Кросовер (офіційно – автомобіль підвищеної прохідності малого класу) базувався на класичному чотиридверному седані 402, але відрізнявся підготовленим для бездоріжжя шасі.

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Замість телескопічних амортизаторів використовувалися важелі, а, окрім того, з'явилася двоступенева роздавальна коробка. Також автомобіль отримав посилений кузов, модернізований міст і рульовий механізм від ГАЗ-М20 Победа. Ну а оскільки новинка призначалася для експлуатації в сільській місцевості, не обійшлося без встановлення шин з "зубчастим" малюнком протектора і збільшення кліренсу до 220 мм. Нарешті, найголовніше – був встановлений повний привід.

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Перші версії оснащувалися 1,2-літровим двигуном потужністю 35 к.с., а з 1958 року – 1,4-літровим мотором на 45 сил. Трансмісія – 4-ступінева механіка з двошвидкісною "понижайкою".

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Цікаво також, що МЗМА з 1958 року випускав і повнопривідний універсал, який носив назву 411. Крім того, був створений трьохдверний прототип – 431. За наявною інформацією, всього було випущено 7580 екземплярів моделі 410 і 1515 од.моделі 411.

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

До наших днів дожила невелика кількість "410-х", і зараз один з них продають в Чехії. За синій екземпляр 1960 року просять 350 000 чеських крон, що еквівалентно 15,5 тис. доларам. Ціна пояснюється тим, що автомобіль перебуває у відмінному стані – не так давно він був відреставрований.

Нагадаємо, як уже повідомляв OBOZREVATEL, недавно за 800 доларів продавали рідкісний позашляховик ВАЗ-21099.

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