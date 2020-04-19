Радянська "Копійка" святкує 50-річчя: історія легенди

Сьогодні виповнюється 50 років з початку виробництва автомобілів марки ВАЗ.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

В ніч з 18 на 19 квітня 1970 році з конвеєра Волзького автозаводу зійшли перші 6 седанів ВАЗ-2101 "Жигулі". Всього в 1970 році було зібрано понад 23 тисячі "одиниць".

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

Легендарна "Копійка" стала не тільки наймасовішою моделлю ВАЗа, але і всього радянського автопрому. Автомобіль протримався на конвеєрі з 1970 по 1988 рік. За цей час було вироблено 4 846 900 ВАЗ-2101 і його модифікацій.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

800 змін

Первісток марки створювався за участі фахівців з компанії FIAT. За основу був узятий "Автомобіль року" в Європі 1967 року – FIAT 124. Однак ВАЗ-2101 багато в чому відрізнявся від свого італійського родича. В першу чергу він отримав абсолютно новий двигун з верхнім розташуванням распредвала.

FIAT 124 отримав титул "Автомобіль року" в Європі в 1967году lada.ru

Збільшена відстань між циліндрами дозволила в майбутньому неодноразово підвищувати робочий об'єм двигуна. У коробці передач застосовані більш надійні синхронізатори. Перероблена передня підвіска: змінена її кінематика, посилені багато деталей, в тому числі пружини і кульові опори. Трьохважеля задня підвіска поступилася місцем прогресивної многоричажной конструкції.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

Для підвищення надійності і міцності кузов посилили, а для поліпшення прохідності збільшений дорожній просвіт. В цілому в конструкцію автомобіля було внесено понад 800 конструкторських змін.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

На "одиничку" встановлювали мотори об'ємом 1,2 і 1,3 літра. А найпотужнішою модифікацією була 120-сильна версія з роторно-поршневим двигуном, яка була випущена невеликою партією для радянських спецслужб.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

Автомобіль отримав логотип з сріблястою турою: стилізована літера "В" означала ВАЗ, а тура символізувала рух. Ім'я для автомобіля вибирали голосуванням – перемогла назва "Жигулі", в честь гірської системи, розташованої поруч з Тольятті.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

експорт

Продажі "Жигулів" почалися в серпні 1970 року. Перший проданий автомобіль вишневого кольору зберігається зараз в музеї АвтоВАЗу. Слово "Жигулі" не підходило для експорту, тому при поставках за кордон використовували назву Lada.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

Перша партія автомобілів була відправлена на експорт в 1971 році – в Югославію, Бельгію, Голландію і Фінляндію. У перший же рік було експортовано понад 57 тисяч авто – більше третини всього річного експорту "легковиків" СРСР. У 1972 році Lada склали вже половину від загального числа радянських експортних поставок легкових машин.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

перші СТО

До появи "Жигулів" в Радянському Союзі не було повноцінної системи фірмового автосервісу. Саме ВАЗ першим в СРСР реалізував принцип "виробляю-продаю-обслуговую". У 1969 році підписано наказ "Про організацію відділу технічного обслуговування автомобілів". Спочатку планували будувати автоцентри на 55 постів, але потім створили проекти 15, 10, і 6-постових станцій.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

У 1975 році діяло 30 сервісних центрів, 130 стаціонарних і 100 пересувних СТО. В цей же період через вазовськие центри продавалося близько 150 тисяч машин на рік – приблизно половина від загального обсягу продажів.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

Хронологія подій

1966 – Міністерство зовнішньої торгівлі СРСР і компанія FIAT уклали генеральну угоду про співпрацю в області розробки конструкції автомобіля, проекту автомобільного заводу і його будівництва в СРСР.

1967 – У Тольятті почалося будівництво Волзького автозаводу.

1968 – Почалися експлуатаційні випробування прототипів автомобіля.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

1969 – Почався монтаж головного конвеєра ВАЗа.

1970 – У квітні на головному конвеєрі заводу зібрані перші шість автомобілів ВАЗ-2101. У серпні Волзький автозавод почав реалізацію ВАЗ-2101 через торгову мережу. Перший екземпляр був проданий мешканцю Тольятті. Через 19 років раритетний автомобіль знову став власністю АвтоВАЗу в якості музейного експоната. А його власник пересів за кермо нового Lada Samara, подарованого підприємством.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

Тисяча дев'ятсот сімдесят одна – Побачив світ 100-тисячний ВАЗ-2101. Автомобіль збережений в заводському музеї. Державна комісія прийняла в експлуатацію першу чергу ВАЗа з випуску 220 тис. Машин на рік.

500-тисячну екземпляр сімейства lada.ru

Тисячу дев'ятсот сімдесят чотири – Зібраний мільйонний ВАЗ-2101.

1975 – З головного конвеєра автозаводу зійшов 2-мільйонний автомобіль – ВАЗ-21011.

1979 – Виготовлений 5-мільйонний автомобіль – ВАЗ-2101.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

1984 – Зроблено останній екземпляр ВАЗ-2101.

Тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім – Зібраний останній автомобіль сімейства – ВАЗ-21011.

ВАЗ-2101 святкує 50-річчя lada.ru

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