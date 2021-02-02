Рада підготувала нові штрафи для великогабаритного транспорту

Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт щодо автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів авто. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, цей документ є одним з ключових для реформи ГВК.

Також відповідно законопроєкту Укртрансбезпека матиме право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують вагові параметри. Про це повідомили у Мінінфраструктури.

Крім того, документом встановлюється відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищується відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Ухвалені нормативи пов’язані із законопроєктом №3743, який також чекає на друге читання у парламенті. Він посилює відповідальність учасників перевезень і вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів, а саме:

Штраф для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тис. грн. Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від % перевантаження: – до 2% включно у розмірі 1700 грн; – від 2% до 5% у розмірі 5100 грн; – від 5% до 10% у розмірі 8500 грн; (залишені без змін) – від 10% до 20% у розмірі 17 тис. грн; (залишені без змін) – від 20% до 30% у розмірі 34 тис. грн; – понад 30% у розмірі 51 тис. грн. Штраф за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тис. грн. Штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників Укртрансбезпеки щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань у розмірі 51 тис. грн.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україну прибув перший самоскид нового покоління MAN TGS 33.360 6x4 стандарту Євро-5. Вантажівка важить 33 тонни та має двигун потужністю 360 к.с.