П'яте колесо в автомобілі істотно спрощує процес паркування

Ще в 1930-х роках один винахідник із США придумав, як вирішити проблему з вузьким паркуванням. Для цього він запропонував оснащувати автомобілі ... п'ятим колесом.

Винахід так і не завоювало популярність, основна причина того – додатковий "каток" з шиною займав багато місця в багажнику. Але ідея була геніальною – використовувати п'яте колесо при паралельному паркування у вузькому місці. Всякий раз, коли водієві доводилося паркуватися в обмеженому просторі, він міг опустити п'яте колесо із "засіків" автомобіля і повернути задню частину автомобіля у потрібне положення, потім знову підняти колесо і просунути машину вперед.

І ось через кілька десятиліть автори YouTube-проекту Garage 54 вирішили відтворити цей проект. На експериментальній основі. Для цього вони взяли старий хетчбек FIAT (який до цього вони переробили на шестиколісне авто, але перед новим проектом зняли додаткову вісь) і встановили на нього відповідний механізм.

Дивно, але результат роботи вийшов краще, ніж вони очікували. Як можна побачити в відео, механіки побудували вісь для додаткового колеса і рухомий механізм, який піднімає машину натисканням кнопки. Розташували новий додаток у задній частині автомобіля. Колесо приводиться в рух стартером і пересувається досить швидко. Рух вгору і вниз здійснюється допомогою ударного пневматичного пістолета, а вліво і вправо – за допомогою важелів під кермом.

Скріншот відео

Скріншот відео

Скріншот відео

Сама по собі робота цієї системи виглядає дуже грубої і не дуже приємною оку, але важливо інше – функціонує вона ефективно і складені. Як видно, Фіат з п'ятим колесом може легко паркуватися у вузькому просторі і навіть здійснювати повний поворот на місці.

Скріншот відео

Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що столичний автомобіліст оригінальним способом приховав номерний знак від камер автофіксації.