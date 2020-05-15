П'ять найбільш ненадійних двигунів останніх років

Автомобільні двигуни, так само як і інші технології та системи, постійно оновлюються й вдосконалюються. І за останні роки вони істотно зробили крок вперед.

Так, сучасні мотори стали економічнішими та потужнішими. Але є одна біда – разом з тим впала їх надійність. Деякі з них можуть вийти з ладу вже через пару років. А таке поняття, як двигун-мільйонник, і зовсім стало рідкістю.

auto.vercity

Але які ж які мотори останніх років є найбільш ненадійними? Американський журнал Car and Driver якраз зібрав п'ять таких. Об'єднує ці силові установки як мінімум один факт – вони можуть зажадати ремонту вже на 100 000 км пробігу, а то й раніше.

BMW N63B44

caranddriver.com

На "баварців" з таким двигуном їздити краще якомога акуратніше. Ця 4,4-літрова V-подібна "вісімка" має гарні вихідні характеристики, проте чутлива до перегріву та витрачає підвищену кількість масла. Іноді виходила з ладу вже на 40 000 км.

Volkswagen 1.4 TSI

caranddriver.com

У VW був цілий пул 1.4 TSI, але в даний антирейтинг потрапив саме турбований двигун, який випускався у 2005-2015 роках. Ним оснащувалася досить велика кількість моделей VAG: Volkswagen Golf, Passat і Tiguan, Skoda Octavia та Superb, а також Seat Leon і Audi A3. Його основний недолік – потреба в заміні ременя ГРМ вже на 50-100 000 км і чутливість до якості палива.

Mercedes-Benz М271 Е18 ML / AL

caranddriver.com

У компресорного 1.8 від Mercedes, що випускався у 2002-2015 роках, була та сама проблема, якою володів вищезгаданий агрегат Фольскваген – ланцюг нерідко розтягувалася до 100 000 км. Хоча заради справедливості варто замітити, що з часом "баг" прибрали.

Ford EcoBoost

caranddriver.com

Екологічні двигуни Ford EcoBoost, що з'явилися у 2009 році, на перших порах мали нетривалий ресурс і погано ремонтувалися. Пізніше американці поліпшили їх якість – зараз ці мотори проїжджають без проблем і 300 000 км.

PSA EP6 (Prince)

caranddriver.com

Бензинові "четвірки" 1.4 і 1.6 Peugeot-Citroen розробив спільно з BMW, ними оснащувалися різні моделі Peugeot, Citroen і Mini. На жаль, незважаючи на кооперацію ці мотори не вийшли ідеальними – їх ахіллесовою п'ятою став недовговічний ГРМ та підвищена витрата масла.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що у Німеччині можна купити авто навіть за 50 євро (чесно).