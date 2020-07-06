П'ять автомобілів залишили на 40 років: що з ними трапилося

В американському штаті Пенсільванія фахівці з пошуку і подальшого продажу класичних авто з компанії LBI Limited виявили гараж, в якому протягом 40 років стояли 5 Alfa Romeo.

За довгі роки автомобілі вкрилися пилом, а кузови поглинула корозія. Технічний стан напевно не на висоті, особливо з огляду на те, що йдеться про старі італійські машини.

Цікаво, що гараж було побудовано навколо автомобілів. Мабуть, таким чином власник у певний момент вирішив, що машини надовго залишаться без діла. В результаті старі Альфа Ромео простояли чотири десятиріччя.

Кілька Alfa Romeo після 40-річного простою вирушать на продаж. Фото: carakoom.com

Знайдені Alfetta, Berlina, Giulia, Giulietta Sprint і Giulietta Spider, вироблені в період 1959-1976 років, являють собою кращі зразки класичного автомобілебудування Європи. Тепер для машин спробують знайти нових власників.

Кілька Alfa Romeo після 40-річного простою вирушать на продаж. Фото: carakoom.com

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