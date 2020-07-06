П'ять автомобілів залишили на 40 років: що з ними трапилося

Стас Сіділєв Новини 12:10, 6.07.2020

В американському штаті Пенсільванія фахівці з пошуку і подальшого продажу класичних авто з компанії LBI Limited виявили гараж, в якому протягом 40 років стояли 5 Alfa Romeo.

За довгі роки автомобілі вкрилися пилом, а кузови поглинула корозія. Технічний стан напевно не на висоті, особливо з огляду на те, що йдеться про старі італійські машини.

Цікаво, що гараж було побудовано навколо автомобілів. Мабуть, таким чином власник у певний момент вирішив, що машини надовго залишаться без діла. В результаті старі Альфа Ромео простояли чотири десятиріччя.

Кілька Alfa Romeo після 40-річного простою вирушать на продаж.
Фото: carakoom.com

Знайдені Alfetta, Berlina, Giulia, Giulietta Sprint і Giulietta Spider, вироблені в період 1959-1976 років, являють собою кращі зразки класичного автомобілебудування Європи. Тепер для машин спробують знайти нових власників.

Кілька Alfa Romeo після 40-річного простою вирушать на продаж.
Фото: carakoom.com

Раніше OBOZREVATEL показував звалище з електромобілями, які тепер нікому не потрібні.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

ЗСУ потужним ударом зупинили провокації окупантів на Донбасі, – штаб ООС

Сивохо: "ДНР" закрила жителям в'їзд в Україну, бо мститься за зміни у "Мінську"

Путін знову заговорив про "незаконність" розпаду СРСР

День ВМС в Україні: як привітали моряків командування і президент

Дружина викраденого у Києві бізнесмена про погрози: зверталася в СБУ, але там карантин