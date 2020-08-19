П'яний водій приземлився в басейн за кермом автомобіля

Стас Сіділєв Новини 14:15, 19.08.2020

У місті Арлінгтон штату Техас (США) водій червоного Mitsubishi Lancer за кермом свого автомобіля опинився в басейні з водою.

За повідомленнями ЗМІ, автомобіль пробив дерев'яний паркан і навіть невисоку кам'яну стіну, коли заїхав у двір приватного будинку. Зупинився транспортний засіб лише всередині басейну, заповненого водою.

На щастя, в басейні та біля нього нікого не було в момент ДТП. Поліція заарештувала водія автомобіля за водіння в нетверезому стані. У разі визнання провини, власникові авто випишуть великий штраф і призупинять дію водійського посвідчення.

Автомобіліст приземлив свій Lancer в басейн з водою.
Фото: Facebook Arlington Police, TX
П'яний водій пробив кам'яну стіну.
Фото: Facebook Arlington Police, TX
У ДТП ніхто не постраждав.
Фото: Facebook Arlington Police, TX

Раніше OBOZREVATEL розповідав про дивну ДТП з McLaren за $200 000 і дешевим Volkswagen. При цьому дорогий суперкар постраждав набагато сильніше.

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