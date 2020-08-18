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П'яний водій перетворив поліцейський автомобіль на купу брухту

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
2,3 т.
П'яний водій перетворив поліцейський автомобіль на купу брухту

П'яний водій перетворив поліцейський автомобіль на купу металу. Фото: carscoos

У місті Віт-Рідж, штат Колорадо, США, сталася аварія, яка є черговим підтвердженням факту поганого поєднання керування автомобілем і вживання алкоголю. П'яний водій примудрився повністю знищити поліцейський Ford Explorer за допомогою свого пікапа.

Як повідомляє Carscoops, поліцейський наряд прибув на місце іншої ДТП і відправився оформлювати пригоду. І вже буквально через кілька секунд в їхне авто врізався пікап, який їхав з великим перевищенням швидкості. Від удару поліцейський Ford влетів в автомобіль, що стояв попереду, і перетворився на купу металу. На щастя, обійшлося без жертв – деякі учасники аварії отримали лише тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.

Як пізніше стало відомо, у патрульну машину врізався 44-річний Метью Пол, він знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння. Ба більше, з'ясувалося, що раніше цього самого чоловіка судили за водіння у нетверезому вигляді як мінімум 5 разів: у 2001 році, двічі у 2006 році, а також у 2010 і 2013 роках. Загалом з 1992 року по теперішній час чоловіка арештовували 38 разів за різні злочини.

Тепер Метью Полу знову доведеться відповідати перед законом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Швейцарії відбулося ДТП, в якому розбили автомобілів на 4 млн доларів.

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