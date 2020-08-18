П'яний водій перетворив поліцейський автомобіль на купу брухту

У місті Віт-Рідж, штат Колорадо, США, сталася аварія, яка є черговим підтвердженням факту поганого поєднання керування автомобілем і вживання алкоголю. П'яний водій примудрився повністю знищити поліцейський Ford Explorer за допомогою свого пікапа.

Як повідомляє Carscoops, поліцейський наряд прибув на місце іншої ДТП і відправився оформлювати пригоду. І вже буквально через кілька секунд в їхне авто врізався пікап, який їхав з великим перевищенням швидкості. Від удару поліцейський Ford влетів в автомобіль, що стояв попереду, і перетворився на купу металу. На щастя, обійшлося без жертв – деякі учасники аварії отримали лише тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.

Як пізніше стало відомо, у патрульну машину врізався 44-річний Метью Пол, він знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння. Ба більше, з'ясувалося, що раніше цього самого чоловіка судили за водіння у нетверезому вигляді як мінімум 5 разів: у 2001 році, двічі у 2006 році, а також у 2010 і 2013 роках. Загалом з 1992 року по теперішній час чоловіка арештовували 38 разів за різні злочини.

Тепер Метью Полу знову доведеться відповідати перед законом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Швейцарії відбулося ДТП, в якому розбили автомобілів на 4 млн доларів.

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