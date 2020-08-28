П'яний український далекобійник їздив "змійкою" по автобану в Німеччині

На одному з автобанів в Німеччині стався шокуючий випадок. У поліцію надійшов дзвінок про те, що трасою в напрямку Франкфурта їде фура на литовських номерах по звивистій траєкторії. Як згодом з'ясувалося, за кермом вантажівки знаходився українець, який перебував на межі алкогольної коми.

Сайт PitaAuto пише, поліцейські негайно відреагували на дзвінок, наздогнали фуру і зупинили водія. В ході перевірки виявилося, що машиною керував громадянин України, який ледве стояв і розмовляв. Правоохоронці провели на місці тест на вміст алкоголю в крові, який показав 2,74 проміле – такий показник відповідає важкому алкогольному сп'янінню.

У водія виявили сильне алкогольне сп'яніння. Фото: piataauto.md

Після цього водія затримали, доставили в поліцейську дільницю і провели тест повторно, де прилад показав 2,39 проміле. Оскільки далекобійник був настільки п'яний, що ризикував впасти в кому в будь-який момент, німецька поліція передала його лікарям і відібрала водійські права.

Тепер горе-водія чекає суд і штраф в розмірі декількох тисяч євро.

Що ж стосується його службового авто, поліція зв'язалася з з транспортною компанією, в якій працював водій, і попросила надіслати іншого далекобійника, щоб той забрав фуру.

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