П'яний українець розбив в Польщі автомобіль, який хотів купити

Курйозний випадок стався у Польщі. Громадянин України розбив автомобіль під час тест-драйву, який хотів купити. Пізніше виявилося, що українець приїхав на огляд авто напідпитку.

Як пише Yavp.pl з посиланням на місцеву поліцію, аварія сталася ввечері 13 вересня в селі Сьверщув Люблінського воєводства. 33-річний українець вирішив випробувати перед покупкою "Крайслер" і разом з власником відправився на тест-драйв. Однак все закінчилося не оформлення угоди, а аварією.

П'яний українець розбив в Польщі автомобіль під час тест-драйву. Фото: yavp.pl

Під час проходження повороту потенційний покупець не впорався з керуванням, вилетів у кювет і врізався в бетонну трубу. Автомобіль перетворився на купу металу, а водій і пасажир дістали травми – власника машини транспортували до лікарні на вертольоті, а горе-українця виявилися допомогу на місці.

Медичний огляд показав, що водій був п'яний, в його крові знайшли 1,5 проміле. Чоловік зізнався, що перед поїздкою випив пляшку пива. У зв'язку з цим поліція затримала винуватця ДТП.

П'яний українець розбив в Польщі автомобіль під час тест-драйву. Фото: yavp.pl

П'яний українець розбив в Польщі автомобіль під час тест-драйву. Фото: yavp.pl

П'яний українець розбив в Польщі автомобіль під час тест-драйву. Фото: yavp.pl

П'яний українець розбив в Польщі автомобіль під час тест-драйву. Фото: yavp.pl

П'яний українець розбив в Польщі автомобіль під час тест-драйву. Фото: yavp.pl

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