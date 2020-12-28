П'яна жінка потрапила в ДТП і поклала провину на свого собаку

У Канаді 58-річна жінка потрапила в ДТП в стані алкогольного сп'яніння і поклала відповідальність на свого собаку. Поліцейським автомобілістка прямо так і заявила – за кермом машини знаходився її чотирилапий друг і саме він є винуватцем аварії.

Як пише The Drive, незвичайний випадок стався ще на початку цього місяця на острові Ванкувер. Співробітники Королівської канадської кінної поліції отримали повідомлення про те, що невідомий автомобіль з'їхав з дороги і застряг в канаві. Коли правоохоронці прибули на місце події, то виявили на водійському сидінні собаку, водночас як сама жінка сиділа на пасажирському кріслі праворуч від нього (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Поліцейським 58-річна канадка заявила, що в той момент, коли машина потрапила в аварію, за кермом знаходився її пес. "Копи" запідозрили, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння (на це вказував візуальний огляд) і запропонували пройти тест на алкоголь, від чого автомобілістка відмовилася. У підсумку її водійські права були відкликані терміном на 90 днів відповідно до канадського законодавства. Тепер на жінку чекає суд, а ось її, собака, вочевидь, уник покарання.

До речі, деякі собаки дійсно можуть керувати автомобілем, проте для цього вони проходять спеціальне дресирування, а самі машина споряджають спеціальним обладнанням. Як виконуються подібні трюки, можна побачити в ролику нижче.

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