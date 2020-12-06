Процес утилізації 'Гелендвагена' і Ferrari показали на відео

У мережі з'явилося відео, як утилізації піддали позашляховик Mercedes Benz G-Class і суперкар Ferrari 458 Speciale. Незважаючи на те, що це одні з найбільш розкішних і дорогих автомобілі сучасності, їх все ж не пошкодували віддати на знищення – з огляду на все, так вимагав закон.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал Secret Autochanel. Як видно з відео, обидві машини були розчавлені гідравлічним щупом. Найчастіше так чинять з конфіскованими автомобілями: тими, які були вилучені у власників згідно з рішенням суду за їх неправомірні дії або навіть злочин (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Місце дії, представлене в ролику, не повідомляється, але, як видно з номерних знаків на автомобілях в епізоді знищення "Феррарі", йдеться про Велику Британію.

Найімовірніше, після того, як позашляховик і суперкари були зім'яті маніпулятором, їх відправили під прес, а далі – на переробку металу.

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