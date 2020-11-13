Протитаранний шлагбаум знищив ЗІЛ-130, що мчав на високій швидкості

У Росії розробили шлагбаум, який здатний зупинити автомобіль за допомогою знищення останнього. Пристрій випробували вже за допомогою важкої вантажівки ЗіЛ-130: машина зіткнулася з таким шлагбаумом на високій швидкості, після чого перетворилася на купу металу.

Руйнівний ефект був досягнутий за рахунок того, що всередині конструкції такого перешкоджального пристрою використовується натягнутий трос. Як зазначає розробник, компанія Cesis, шлагбаум здатний витримати таранний удар автомобіля масою до 20 тонн при русі зі швидкістю до 40 км/год. У максимальному виконанні – зі стрілою завдовжки в 6 м – такий шлагбаум важить 4,7 тонни (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Наскільки безпечний такий шлагбаум для людей, які знаходяться в салоні автомобіля, не повідомляється. Але, судячи з ролику, шансів вижити у водіїв і пасажирів вкрай мало.

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