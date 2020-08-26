Протестувальники спалили автосалон із сотнею машин

У США в штаті Вісконсін під час протестів проти поліцейської жорстокості згорів автосалон, на території якого було приблизно сто автомобілів.

Дилер займався продажем вживаних машин, максимальна вартість транспортного засобу не перевищувала $10 000. Відповідно, за попередніми максимальним підрахунками збиток може налічувати мільйон доларів. Хоча варто також враховувати збитки, яких завдали території підприємства.

Спершу протестувальники підпалили одну машину, потім вогонь перекинувся на інші. Переважно на майданчику були американські автомобілі. Але також згоріли кілька преміальних європейських моделей від BMW, Mercedes і Land Rover.

Протестувальники спалили автосалон. Фото: topgir.com.ua

На майданчику згоріли всі машини. Фото: topgir.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, електромобіль під час зарядки загорівся і влаштував масштабну пожежу, в якій постраждали кілька транспортних засобів.