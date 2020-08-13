Просто зникли: які авто перестали з'являтися в Україні

Obozrevatel Новини 16:10, 13.08.2020 Оновлено: 16:34, 13.08.2020

Українці люблять автомобілі. І навіть в актуальних економічних умовах примудрилися витратити $260 000 000 на нові машини. Але деякі ексклюзивні авто зникли з українських доріг.

Як повідомляє Top Gir, всі вони свого часу залучали багато уваги, але їх вже давно ніхто не бачив. Серед транспортних засобів, які зникли з доріг, є ексклюзивні суперкари, незвичайні тюнінговані авто, рідкісні моделі та раритетні машини.

Можливо, власники деяких з них покинули країну або продали свої автомобілі за кордон. Багато хто міг і зовсім розібрати на запчастини, а інші через поломки могли на довгі роки залишитися в гаражі без руху.

Ferrari F355.
Фото: topgir.com.ua
Лімузин Maserati Quattroporte.
Фото: topgir.com.ua
Bentley S2.
Фото: topgir.com.ua
Fiat Coupe (з логотипом Ferrari).
Фото: topgir.com.ua
Jaguar XJ.
Фото: topgir.com.ua
Alfa Romeo Coupe.
Фото: topgir.com.ua
Maserati Shamal.
Фото: topgir.com.ua
Ford Thunderbird.
Фото: topgir.com.ua
Lamborghini Reventon (репліка).
Фото: topgir.com.ua
Lamborghini LM002
Фото: topgir.com.ua
Aston Martin Vantage
Фото: topgir.com.ua
Chevrolet Camaro
Фото: topgir.com.ua
Volkswagen Karmann-Ghia
Фото: topgir.com.ua

Нещодавно OBOZREVATEL розповідав про чудові автомобілі з Німеччини, які можна купити дешевше ніж 200 євро.

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