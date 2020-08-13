Просто зникли: які авто перестали з'являтися в Україні

Українці люблять автомобілі. І навіть в актуальних економічних умовах примудрилися витратити $260 000 000 на нові машини. Але деякі ексклюзивні авто зникли з українських доріг.
Як повідомляє Top Gir, всі вони свого часу залучали багато уваги, але їх вже давно ніхто не бачив. Серед транспортних засобів, які зникли з доріг, є ексклюзивні суперкари, незвичайні тюнінговані авто, рідкісні моделі та раритетні машини.
Можливо, власники деяких з них покинули країну або продали свої автомобілі за кордон. Багато хто міг і зовсім розібрати на запчастини, а інші через поломки могли на довгі роки залишитися в гаражі без руху.
Ferrari F355. Фото: topgir.com.ua
Лімузин Maserati Quattroporte. Фото: topgir.com.ua
Bentley S2. Фото: topgir.com.ua
Fiat Coupe (з логотипом Ferrari). Фото: topgir.com.ua
Jaguar XJ. Фото: topgir.com.ua
Alfa Romeo Coupe. Фото: topgir.com.ua
Maserati Shamal. Фото: topgir.com.ua
Ford Thunderbird. Фото: topgir.com.ua
Lamborghini Reventon (репліка). Фото: topgir.com.ua
Lamborghini LM002 Фото: topgir.com.ua
Aston Martin Vantage Фото: topgir.com.ua
Chevrolet Camaro Фото: topgir.com.ua
Volkswagen Karmann-Ghia Фото: topgir.com.ua
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