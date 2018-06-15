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Просто космос: Маск розповів про родзинку Tesla Roadster

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Спорткар Tesla Roadster отримає 10 компактних ракетних двигунів COPV, які зроблять його швидшим і кращим в управлінні.

Йдеться про технології використання стисненого повітря для створення потужних імпульсів, розповів засновник автомобільної компанії Tesla Ілон Маск в своєму Twitter.

Відзначається, що технологія називається Composite Overwrapped Pressure Vessel, COPV. Також вона використовується в космічних апаратах SpaceX.

Ілон Маск розповів, що повітряні насоси та інше необхідне обладнання для роботи і COPV-двигунів займають багато місця, тому Tesla Roadster SpaceX Edition буде двомісним. До слова, повітряні двигуни будуть розміщені за переднім рядом сидінь замість крісел другого ряду.

Tesla

Також генеральний директор SpaceX попередив, що під час вивільнення повітря ракетні двигуни видають не дуже приємні для слуху звуки, тому можливо, що таку опцію буде дозволено використовувати тільки в закритих треках і / або автомагістралях.

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Особа
Ілон Маск
Об'єкти
TeslaSpaceX
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