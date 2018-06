Просто космос: Маск розповів про родзинку Tesla Roadster

Спорткар Tesla Roadster отримає 10 компактних ракетних двигунів COPV, які зроблять його швидшим і кращим в управлінні.

Йдеться про технології використання стисненого повітря для створення потужних імпульсів, розповів засновник автомобільної компанії Tesla Ілон Маск в своєму Twitter.

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~ 10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly ...