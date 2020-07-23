Прощай Pajero: в Mitsubishi вирішили відмовитися від культової моделі

Mitsubishi Motors планує припинити випуск легендарного позашляховика в майбутньому році, а також закрити один зі своїх заводів в Японії.

За даними японського видання Nikkei, на тлі падіння продажів через пандемію коронавируса Mitsubishi Motors вирішила припинити виробництво автомобілів Pajero в 2021 році. Крім того, в 2023 році закритий завод компанії в японському місті Сахахогі.

Mitsubishi Pajero четвертого покоління випускається з 2006 року. фото: mutsubishi.co.jp

У минулому році на цьому заводі було виготовлено 63 тисячі автомобілів моделей Pajero, Delica D: 5 і Outlander. Це приблизно 10% від загального внутрішнього виробництва Mitsubishi Motors. Очікується, що після закриття заводу виробництво автомобілів Delica і Outlander буде перенесено на завод в місті Окадзакі та на інші підприємства компанії. А ось Pajero, нинішня генерація якого випускається з 2006 року, остаточно покине модельний ряд компанії. Нагадаємо, що в Японії продажі моделі припинилися в серпні минулого року, але для експорту модель продовжили випускати.

Mitsubishi Pajero для японського ринку припинили випускати в серпні 2019 року. фото: mutsubishi.co.jp

Японські автовиробники мають намір скоротити надлишкові виробничі потужності, оскільки внутрішній ринок нових автомобілів неухильно скорочується. Зокрема, Toyota прийняла рішення закрити завод в місті Сусоно в кінці 2020 року, а Honda закриє завод в Саяма до березня наступного року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi готує нове покоління кросовера Outlander.