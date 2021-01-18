Чи всі машини потрібно прогрівати на морозі: розбираємося з коробкою передач

АвтоОбоз продовжує розбиратися з особливостями зимової експлуатації автомобіля за низьких температур. І наступним важливим питанням є прогрівання трансмісії.

Дехто впевнений, що сучасні автомобілі настільки досконалі, що ніякого прогрівання не потрібно – сів, завівся та поїхав. Інші, навпаки, вважають за краще почекати, поки машина як слід нагріється, а поки цей процес відбувається, ретельно очистять автомобіль від снігу та льоду.

Навіщо потрібно прогрівати автомобіль взимку. Нагадаємо, що у двигуні багато деталей, що труться, а щоб вони менше зношувалися, їм необхідне мастило. Взимку після тривалої стоянки олива та інші технічні рідини загущуються, а їхні антифрикційні якості погіршуються. У русі навантаження на деталі, а відповідно їхнє зношування, вище, тому до старту з місця необхідно прогріти двигун.

Найбільше у прогріванні в зимовий час має потребу автоматична коробка передач із гідротрансформатором symboinsurance.com

Тепер розгляньмо більш детально трансмісію. Найбільше у прогріванні у зимовий час має потребу автоматична коробка передач із гідротрансформатором. Робоча рідина у АКП не тільки змащує частини, що труться, а й безпосередньо виступає як рушійна сила в гідравлічній системі. Тому, перш ніж почати рух, проведіть невелику "зарядку" для АКП – по черзі пройдіться по всьому ряду від N до D та назад, як альтернативу можна перевести важіль у положення D, але не рухатися, а постояти на місці 2-3 хвилини. У цьому разі трансмісійна олива буде перемішуватися, поступово нагріваючись до робочої температури.

У варіатора використовується спеціальна олива, яке має температурний діапазон роботи 60-90 градусів liveabout.com

Безступінчасті варіатори також необхідно взимку прогрівати. У них використовується спеціальна олива, яке має температурний діапазон роботи 60-90 градусів. Щоб приводний ремень та шківи менше зношувалися, масло потрібно прогріти. Але робити це краще у русі. Однак варто пам'ятати, що перші кілька кілометрів їхати потрібно плавно та без різких прискорень.

Роботизовані КП і звичайні механічні коробки передач розігріваються одночасно з увімкненим двигуном mufflerking.wordpress.com

Що стосується класичної "механіки" та роботизованої коробки передач із двома зчепленнями, такі трансмісії встигають прогрітися одночасно з двигуном, оскільки вали перебувають у зачепленні постійно, а олива у КП починає перемішуватися відразу після запуску двигуна.

У будь-якому разі не забувайте, що кілька хвилин для прогрівання двигуна та трансмісії дозволять продовжити термін служби вашого автомобіля та скоротять витрати на його ремонт.

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