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Нові правила автострахування в Україні: юрист назвав три великі плюси

2.3тЧитати матеріал російською

Ухвалення в Україні законопроекту №10196 "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" збільшить вартість полісу, але при цьому з`явиться більше користі для водіїв.

Про це в ефірі ObozTV розповів автоюрист Денис Конюшко. Він назвав три важливі плюси для українців після введення нових правил автострахування.

"Вартість полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності зросте, але цей закон принесе дійсно багато користі водіям. Перш за все, заберуть абсурдне поняття зношення транспортного засобу. Другий момент — зникне франшиза, яку й так ніхто ніколи не платив. Третє питання — це виплати відшкодування за страховиків-банкрутів", — сказав він.

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За словами автоюриста, у разі ухвалення законопроекту вартість полісу може вирости відсотків на 20 і українці не сприйматимуть це.

Нові правила автострахування в Україні: юрист назвав три великі плюси

auto.24tv.ua

"Люди будуть проти, загалом, як і завжди, коли йдеться про будь-яке подорожчання. Але ця вартість буде повністю адекватною тим змінам, які запропоновані в законопроекті. Я переконаний, що закон революційно змінить ситуацію на автоцивілці", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 травня в Україні істотно посилять правила технічного огляду для комерційного транспорту. Зміни анонсували у Міністерстві внутрішніх справ.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVСтрахування в Україні
Особа
Денис Конюшко
Місце
Україна
Тег
законопроект
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Schuck Paula
Schuck Paula
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