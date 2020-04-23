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23 квітня • оновлено в 13:35
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Проєкт нової Tesla: електрокар виявився схожим на ВАЗ-2109

1.8т
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У мережі з'явилися зображення електричного хетчбека, який намалювали за мотивами відомого пікапа Tesla Cybertruck. Однак в концепті також вгадуються риси машини, яка добре знайома жителям пострадянських країн.

Як зазначає видання InsideEVs, проєкт автомобіля називається Tesla Cyberhatch, і розробив його один з читачів сайту. Дизайнер захотів створити електричний хетчбек, який був би натхненний зовнішнім виглядом пікапа Tesla. І у нього це відмінно вийшло.

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

Концептуальний кіберхетчбек Тесла отримав такий самий кутний кузов без вигинів, яскраво виражену поясну лінію та характерну смугу освітлення спереду. В цілому ж він схожий на той тип автомобілів, які в народі називають "зубило" – звідси у нього є певна схожість, наприклад, з радянським хетчбеком ВАЗ-2109.

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

ВАЗ-2109

ВАЗ-2109

all-auto.org

Що ж стосується салону Tesla Cyberhatch, його виконали в дусі седана Tesla Model 3 – суцільний мінімалізм, великий екран посеред панелі, вигнута центральна консоль з підстаканниками. А ось кермо схоже, знову-таки, на колесо від "дев'ятки". Збіг обставин?

Tesla Cyberhatch

Tesla Cyberhatch

insideevs.com

ВАЗ-2109

ВАЗ-2109

all-auto.org

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що китайці вирішили позмагатися з Тесла за допомогою технологій iPhone.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі Tesla ВАЗ
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