Продажі старих іномарок в Україні зросли на 9%

Українські покупці в вересні придбали на 9% більше б/у автомобілів, ніж в серпні.

Про це повідомила на своєму сайті Асоціація Укравтопром. У вересні "українську прописку" отримали 35,9 тисяч держаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 56% більше, ніж роком раніше. Таким чином на розмитнені "іномарки" припадає близько 82% первинного ринку легкових авто.

Перше місце за популярністю серед українських покупців серед розмитненого "секонд-хенду" залишається німецький Volkswagen. У вересні володарями автомобілів цього бренду стали 6,1 тисяч жителів України. Для порівняння, за аналогічний період нових автомобілів цієї марки було продано в 8 разів менше.

На другому місці продукція марки Ford. У вересні було зареєстровано 3,3 тисячі б/у авто з блакитним овалом на капоті, а нових машин вдалося продати лише 242 примірники.

Третє місце займають автомобілі французького бренду Renault з результатом – 3,1 тис авто. Тут пропорція між новими і б/у складає 3:1 на користь старих машин, і це найкращий показник серед всіх брендів.

Розподіл продажів б / у іномарок в вересні 2020 року брендам. фото: obozrevatel.com

Впритул до Renault наблизився чеський бренд Skoda, який зайняв четверту сходинку рейтингу. Трохи більше 3 тисяч українців зареєстрували машини цієї марки. Для порівняння у вересні в Україні було реалізовано 404 новеньких Skoda.

Замикає п'ятірку лідерів німецький Opel, за которго своїми гаманцями проголосували 2,1 тис українців. А ось продажі нових автомобілів цього бренду поки вельми скромні – 35 авто.

Всього за три квартали 2020 року українські номерні знаки отримали 242,3 тисячі старих легкових авто, що в 4 рази перевищує продажі нових.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у вересні українські покупці активно набували нових авто.