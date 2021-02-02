Продажі нових авто в Україні впали на 19%

За підсумками січня офіційні українські дилери реалізували всього 5,7 тисяч нових автомобілів, що на 19% нижче, ніж в січні минулого року.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром". Низькі продажі у першу чергу обумовлені локдауном, який був введений в Україні у січні.

Найбільш продаваним новим авто місяці став Toyota RAV4 toyota.eu

Зростання продажів, зафіксований у грудні 2020 року знову змінилося падінням у січні нинішнього. Кращий результат на українському ринку нових легкових авто у перший місяць року продемонструвала японська марка Toyota, яка змогла залучити 984 покупця. Проте, у порівнянні з січнем минулого року падіння продажів японського бренду склало 18%. Проте, на рахунку Toyota ще один позитивний показник – бестселером серед нових автомобілів знову став кросовер Toyota RAV4. Нагадаємо, що на його рахунку титул "Самого продаваного нового автомобіля 2020" в Україні. За минулий рік компанії вдалося реалізувати 5689 примірників кросовера.

Друге місце списку купівельних пріоритетів займає продукція французького бренду Renault, який пропонує широку гаму моделей у бюджетному сегменті. У січні володарями машин з фірмовим ромбом на решітці радіатора стали 730 українських автолюбителів. Але у порівнянні з минулим роком падіння продажів склало 31%.

Третій рядок рейтингу зайняла чеська Skoda, яка не тільки випередила Kia, але і змогла поліпшити свій показник минулого року минулорічний на 4% та реалізувала 486 автомобілів.

ТОП-10 найбільш продаваних автомобільних брендів січня в Україні ukrautoprom.com.ua

Четверта позиція у корейської Kia, продукцію якої вважали за краще іншим брендам 329 українців. Однак, і у Kia, у порівнянні з минулим роком, продажі знизилися на 24%.

Замикає ТОП-5 японський Nissan. Кількість прихильників цієї марки поповнили 306 автомобілістів (-42%).

В "десятку" кращих за підсумками січня увійшли також Suzuki – 282 шт. (+ 38%), Hyundai – 277 шт. (-24%), Mazda – 244 шт. (+ 24%), Peugeot – 182 шт. (-31%) та Ford – 167 шт. (-6%). Тут варто відзначити успіхи двох японських брендів – Mazda та Suzuki, які змогли наростити обсяги своїх продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, український ринок нових легкових авто у 2020 році скоротився на 3%