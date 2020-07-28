Продавець вживаного авто здивував 'криком душі' в оголошенні

У Сербії власник вживаного Chevrolet Cruze вирішив продати свою машину досить специфічним чином. Замість "красивого оповідання" в описі він виклав історію того, скільки клопоту доставив йому цей автомобіль, в зв'язку з чим він вирішив його позбутися.

Відповідне оголошення було розміщено на сайті polovniautomobili.com.

Chevrolet Cruze c незвичайним описом в оголошенні. Фото: polovniautomobili.com

Цікаво, що на фотографіях Круз виглядає пристойно: у автомобіля 2012 випуску досить гарний на вигляд стан, хоча пробіг становить чималі 265 000 км. Але якщо опуститися нижче до опису машини, "волосся стає дибки"

Chevrolet Cruze c незвичайним описом в оголошенні. Фото: polovniautomobili.com

Продавець зазначає, що він є першим і єдиним власником цього Chevrolet Cruze, при цьому вказаний пробіг – реальний, але якщо комусь ці цифри не подобаються, він може підкрутити одометр. Продати ж седан він вирішив з тієї причини, що автомобіль став часто ламатися і у його сербського власника вже не вистачає нервів. "Краще продати його, ніж спалити", – констатує господар машин.

Також в описі говориться, що автомобіль ненавидить свого власника, незважаючи на те, що на його обслуговування було витрачено багато грошей. При цьому на Круз дуже складно знайти запчастини, а якщо і вдається відшукати, то коштують вони стільки ж, скільки "деталі до літака".

Chevrolet Cruze c незвичайним описом в оголошенні. Фото: polovniautomobili.com

Також "проблемний" Chevrolet відрізняється великим споживанням палива і щоб його заправляти, "потрібно возити з собою танкер". У теорії, можна було б користуватися встановленим на автомобілі ГБО, проте це неможливо, оскільки власник вже "замінив через газ 105 000 головок блоку циліндра".

"Я більше не можу, у мене більше немає ні грошей, ні сил. Думаю, що з ним я приречений опинитися в могилі. Його ніхто не вкраде, навіть злодії. У мене більше немає бажання фарбувати його або мити, оскільки я втомився. Якщо б це був хороший автомобіль, він би зараз не був в оголошеннях, " – підсумовує власник.

Chevrolet Cruze c незвичайним описом в оголошенні. Фото: polovniautomobili.com

Що стосується ціни, седан оцінений у 4500 євро. До речі, цінник не дуже маленький, як для авто, від якого хочуть позбутися: на тому ж сайті Шевроле Крузи продають в середньому за 4000-6000 євро залежно від стану і пробігу. Можна припустити, що опис до машини є жартівливим і власник вдався до нього з метою залучення додаткової уваги.

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