Продавець кавунів на Lamborghini зібрав чергу покупців. Фото
У Туреччині чоловік почав продавати кавуни на одній із жвавих доріг Стамбула. Цікаво, що фрукти торговець діставав з багажника Lamborghini Aventador.
Очевидці швидко вишикувалися в чергу, щоб купити кавуни, а заодно і подивитися на ексклюзивний італійський суперкар, повідомляє Carakoom.
Автомобіль яскравого фіолетового кольору і сам по собі привертає увагу. Але кавуни в його не дуже місткому багажнику – абсолютно небачена дивина. Мабуть, автомобіль використовували для залучення уваги до товару, адже покупці набігли досить швидко.
Проте, коли на місце прибули репортери, продавець швидко викинув на тротуар кавуни, які не встиг продати, сів у Lamborghini та поїхав. Можливо, він хотів уникнути проблем через стихійну торгівлю в недозволеному місці.
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