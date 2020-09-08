Продавець кавунів на Lamborghini зібрав чергу покупців. Фото

Стас Сіділєв Новини 15:52, 8.09.2020 Оновлено: 15:59, 8.09.2020

У Туреччині чоловік почав продавати кавуни на одній із жвавих доріг Стамбула. Цікаво, що фрукти торговець діставав з багажника Lamborghini Aventador.

Очевидці швидко вишикувалися в чергу, щоб купити кавуни, а заодно і подивитися на ексклюзивний італійський суперкар, повідомляє Carakoom.

Люди вишикувалися в чергу, щоб купити кавуни.
Фото: carakoom.com

Автомобіль яскравого фіолетового кольору і сам по собі привертає увагу. Але кавуни в його не дуже місткому багажнику – абсолютно небачена дивина. Мабуть, автомобіль використовували для залучення уваги до товару, адже покупці набігли досить швидко.

У багажник Lamborghini поміщається не так багато.
Фото: carakoom.com

Проте, коли на місце прибули репортери, продавець швидко викинув на тротуар кавуни, які не встиг продати, сів у Lamborghini та поїхав. Можливо, він хотів уникнути проблем через стихійну торгівлю в недозволеному місці.

Журналісти злякали продавця, і той поїхав.
Фото: carakoom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про українського продавця картоплі на Rolls-Royce Phantom.

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