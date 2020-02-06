Продається рідкісний Запорожець: його оцінили у $15 800

У Росії виставили на продаж незвичайний екземпляр ЗАЗ-968М. Це рідкісна версія "Запорожця" і ціна у неї немаленька – 15 800 доларів в перерахунку з місцевої валюти.

Як з'ясував OBOZREVATEL, мова йде про Запорожець з рідкісним ножним перемиканням передач (вакуумний вижим зчеплення). Перед нами представник однієї з декількох модифікацій ЗАЗ-968, призначених для людей з інвалідністю.

ЗАЗ-968М, який оцінили у 15 800 доларів motor.ru

При цьому наголошується, що у автомобіля невеликий пробіг (17 000 км), а виглядає він "як новий" (взимку машина взагалі не виїжджала з гаража). Також у нього рідна "гума", плюс в оснащення входить контактна запалювання. За рух автомобіля відповідає 42-сильний мотор об'ємом 1,2 л.

ЗАЗ-968М motor.ru

Відзначимо, що ЗАЗ-968 випускався з 1971 по 1973 рік, а його покращений варіант 968М – з 1979 по 1994 роки. Крім СРСР і пострадянських країн, автомобіль також продавався в Європі – там його знали під ім'ям Yalta.

Нагадаємо, як уже повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно за схожу ціну продавали 19-річний ВАЗ-21099. Така висока ціна пояснювалася відсутністю пробігу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!