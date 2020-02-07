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8 лютого • оновлено в 07:49
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Продається Mercedes W124 без пробігу: як він виглядає і скільки просять

12.4т
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У мережі виставили на продаж 30-річний Mercedes W124 (300 D Turbo), який ніколи не бачив доріг. Седан примітний станом нового авто, тому ціна у нього – досить немаленька.

Як з'ясував OBOZREVATEL, пробіг цього Mercedes E-Class становить становить неймовірні 378 км. В оголошенні зазначається, що седан був придбаний в кінці 1991 року своїм першим і на даний момент останнім власником з Іспанії, який помістив машину до гаражу і, по суті, ніколи їй не користувався. Можлива причина: у нього був настільки великий гараж, що про "єшку" просто забули.

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

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На автомобіль є всі необхідні документи, включаючи реєстраційні знаки та свідоцтво, також в комплекті йде набір оригінальних інструментів. Кузов цього Mercedes забарвлений у знаменитий "мерседесівський" темно-сірий колір Impala Metallic, а салон оброблений шкірою і деревом. В оснащення ж седана входять такі "плюшки", як електросклопідйомники та радіо Pioneer.

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Під капотом цього Mercedes W124 – перевірений часом 3,0-літровий дизельний двигун потужністю 143 к.с., який працює в парі з автоматичною трансмісією.

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

Mercedes W124 без пробігу

Mercedes W124 без пробігу

classicdriver.com

А тепер найголовніше – ціна. Купити унікальний Mercedes W124 пропонується за 59 900 євро. Вочевидь, що сума немаленька, проте в даному випадку мова йде про автомобіль, який гідний зайняти місце в музеї.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні знайшли 30-річну Волгу без пробігу. Машина ховалася в одному з гаражів Полтавської області.

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Автор
Валентин Петров
Теги
Mercedes-Benz б/к автомобіль
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нах он нужен?это не раритетный автомобиль)
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