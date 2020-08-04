МоваЯзык

Топтеми:

Продається "лупатий" Mercedes, на якому можна заробити десятки тисяч євро

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
2,6 т.
Продається 'лупатий' Mercedes, на якому можна заробити десятки тисяч євро

Продається "лупатий" Mercedes, на якому можна заробити десятки тисяч євро.

У Німеччині виставили на продаж справжній колекційний ексклюзив – універсал Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 року випуску. Особливість цієї машини в тому, що у неї немає пробігу.

Відповідне оголошення розміщено на сайтe Mechatronik (даний ресурс спеціалізується на торгівлі екзотичним авто).

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Заряджений "лупати" Mercedes перебуває в стані нового авто. Протягом усіх 14 років він зберігався у гаражі. Одометр універсала показує лише 64 кілометри.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Від звичайного E-Class W211 версія E 63 AMG T-Model (так іменувалася вагонна модифікація "єшки") відрізняється зміненим дизайном і технічною частиною. Зокрема, у нього спортивний обвис та салон, обшитий алькантарою та шкірою.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Під капотом знаходиться величезний 6,3-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 514 к.с. та крутним мометом 630 Нм. Такий мотор забезпечує розгін до "сотні" всього за 4,6 сек. У тандемі з ним працює 7-ступінчастий "автомат" AMG SPEEDSHIFT.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Також універсал споряджений підвіскою AIRMATIC Dual Control, яка може регулювати висоту кліренсу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Ціна Mercedes-Benz E 63 AMG W211 – 69,5 тисяч євро. Вартість чимала, але автомобіль може стати хорошою інвестицією: якщо його купити і зберігати у тих самих умовах, то через 15-20 років можна буде продати за 250-300 тисяч євро.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що дизельний Mercedes W124 завівся через 16 років простою під відкритим небом.

Новини автосвітуMercedes-Benzавтоб/к автомобіль
Поділитися в Facebook
  2. Авто
  3. Новини