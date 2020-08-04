Продається "лупатий" Mercedes, на якому можна заробити десятки тисяч євро.

У Німеччині виставили на продаж справжній колекційний ексклюзив – універсал Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 року випуску. Особливість цієї машини в тому, що у неї немає пробігу.

Відповідне оголошення розміщено на сайтe Mechatronik (даний ресурс спеціалізується на торгівлі екзотичним авто).

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Заряджений "лупати" Mercedes перебуває в стані нового авто. Протягом усіх 14 років він зберігався у гаражі. Одометр універсала показує лише 64 кілометри.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Від звичайного E-Class W211 версія E 63 AMG T-Model (так іменувалася вагонна модифікація "єшки") відрізняється зміненим дизайном і технічною частиною. Зокрема, у нього спортивний обвис та салон, обшитий алькантарою та шкірою.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Під капотом знаходиться величезний 6,3-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 514 к.с. та крутним мометом 630 Нм. Такий мотор забезпечує розгін до "сотні" всього за 4,6 сек. У тандемі з ним працює 7-ступінчастий "автомат" AMG SPEEDSHIFT.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Також універсал споряджений підвіскою AIRMATIC Dual Control, яка може регулювати висоту кліренсу.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Ціна Mercedes-Benz E 63 AMG W211 – 69,5 тисяч євро. Вартість чимала, але автомобіль може стати хорошою інвестицією: якщо його купити і зберігати у тих самих умовах, то через 15-20 років можна буде продати за 250-300 тисяч євро.

Mercedes-Benz E 63 AMG W211 2006 роки без пробігу. Фото: mechatronik.de

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що дизельний Mercedes W124 завівся через 16 років простою під відкритим небом.