Продається BMW 7-Series, яка простояла в автосалоні 23 роки

У Польщі виставили на продаж одну з найцікавіших вживаних "сімок" BMW у світі. Цей автомобіль, седан в кузові E32, був випущений ще у 1992 році, проте за весь час проїхав лише 775 кілометрів.

28 років тому машину замовив житель Великої Британії у автосалона німецької марки, але отримати її не встиг – чоловік помер, поки автомобіль знаходився в процесі доставки. Після цього дилер помістив BMW на зберігання, припускаючи, що "сімку" забере хтось з родичів, однак цього так і не відбулося.

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

В цілому "баварець" простояв в автосалоні 23 роки – лише в 2015-му його продали нинішньму власникові. За минулі п'ять років господар не надто активно користувався "сімкою", що видно по відмінному стану автомобіля, як зовні, так і всередині.

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

І ось зараз він вирішив продати свою унікальну 7-Series. Це стандартний 740i, оснащений i 4,0-літровим двигуном V8 на 286 л.с.і 5-ступіневою МКПП. Автомобіль виставлений на аукціоні Catawiki, початкова ставка становить 7805 євро, однак дешеву покупку провернути не вдасться – за настільки дивний екземпляр намір виручити не менше 44 000 євро.

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Ідеальна BMW 7-Series в кузові E32 catawiki.pl

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на eBay виставили нову BMW 740i 1997 року – 23 роки тому помістили в капсулу, тому у неї стан нового авто. Цей седан, до слова, також знаходиться в Польщі.