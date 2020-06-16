Пробна поїздка на новій Toyota закінчилася ДТП. Фото

Нова Toyota Supra A90 не так давно надійшла в продаж у США за ціною близько $50 000. Але потенційний покупець вже розбив машину після того, як вирішив перевірити новинку на дорозі.

За інформацією The Drive, автомобіль взяли на тест в Нью-Йорку. Проте поїздка не тривала довго, адже водій не втримав машину (потужний 6-циліндровий двигун на 335 к.с. та задній привід) і врізався в дерево.

ДТП Toyota Supra вийшла досить ефектною, адже деталі спорткару (в тому числі переднє праве колесо) розлетілися в радіусі 30 м. В машині знаходилися двоє людей, пасажир отримав травми ніг.

Нову Toyota Supra A90 розбили під час тест-драйву

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Жителі району, в якому сталося зіткнення машини з деревом, відзначили, що дорога в цьому місці взагалі не пристосована для руху легкових автомобілів через погане покриття. Якщо судити з фото, дорожнє полотно все ж досить хорошої якості. Мабуть, водій виявився не готовий до високої потужності двигуна і динаміки розгону Toyota Supra.

Деталі машини після ДТП розлетілися на 30 м

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