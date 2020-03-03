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3 березня • оновлено в 21:56
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Проблемні гальма в автомобілях Лада виявили в третій раз за рік

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АвтоВАЗ зіткнувся з черговою проблемою в конструкції своїх автомобілів Лада. Під відклик потрапили моделі Лада Веста, універсал Лада Ларгус і кросовер Lada XRAY.

Необхідність ремонту автомобілів пов'язана з проблемою зворотнього клапану вакуумного підсилювача гальм ВПГ. Як з'ясував OBOZREVATEL, це не перша масштабна проблема з автомобілями ВАЗ. Зі схожими недоробками під відклик потрапляли Lada Largus у травні 2019 і Лада Гранта у жовтні 2019.

У Лада Веста проблеми з гальмівною системою

У Лада Веста проблеми з гальмівною системою

lada.ru

Всього під новий відклик для гарантійного ремонту потрапили 10 655 машин, вироблених з 6.09.2019 по 4.02.2020. Виробник повідомив про неполадки в конструкції дилерам Лада, ті в свою чергу повідомлять покупців. Автомобілі заберуть для усунення недоліків.

Більше 10 тисяч автомобілів Лада потрапили під відклик

Більше 10 тисяч автомобілів Лада потрапили під відклик

Цікаво, що проблема зі зворотнім клапаном вакуумного підсилювача гальм може призвести до поломки двигуна через вихід з ладу свічок запалювання. Тому потенційно недоробка в конструкції гальмівної системи може обернутися серйозними наслідками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, АвтоВАЗ відмовився від спеціального тестового полігону для перевірки якості нових автомобілів Лада. Замість цього вироблені машини будуть випробовувати лежачими поліцейськими і бруківкою.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини бюджетний автомобіль Лада ВАЗ авто
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Тавота, Пеугеут то же отзывают и ничего, но там миллионами )))))
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Александрович Валера
Александрович Валера
А у Украины автопром есть ?
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васильевич василий
васильевич василий
Из за вакуумного усилителя сломаются свечи зажигания . Хо Х лам - лапшу на уши
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