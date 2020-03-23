Про українців говорить весь світ: автомобілі з Києва здивували ЗМІ

Український тюнінг вже не вперше набуває популярності за кордоном. На цей раз компанія SpecAutoTuning з Вишневого (невелике місто Київської агломерації) прославилася в мережі.

Тюнінг-ательє спеціалізується на перетворенні в основному німецьких автомобілів у натхненні радянською автомобільною стилістикою машини. Варто відзначити, що переінакшування класичного дизайну на сучасний манер є популярним напрямом у світовому автотюнінгу.

"Побєда" на базі Mercedes CL виглядає несподівано

Авторитетний ресурс CarScoops назвав роботи українського тюнінг-ательє вражаючими. А німці з Auto Motor und Sport дуже здивувалися тому, що БМВ і Мерседес можна перетворити на автомобілі, що нагадують радянські.

Також ГАЗ М-20 створили на агрегатах BMW carscoops.com

Одним з найбільш відомих проєктів компанії стала так звана ГАЗ М20 Побєда. Цікаво, що цей автомобіль використовує в своїй основі різні моделі – BMW 6 Series, Mercedes CL і Toyota Mark II. При цьому в останньому випадку машина навіть отримала розсувні двері від Mazda RX-8.

У цьому екземплярі поєднується відразу кілька японських машин. А виглядає як старе авто carscoops.com

Така різниця в конструкції при схожій стилістиці пов'язана з тим, що кожен проєкт створюють за індивідуальним замовленням. Тому в основі може бути використаний практично будь-який автомобіль. Ще одне творіння – ГАЗ-21 Волга на базі кабріолета БМВ 6 Серії.

Волга ГАЗ 21 в кузові кабріолет – таке можливо тільки в Україні carscoops.com

Але і це ще не все. У портфоліо українського тюнінг-ательє є ГАЗ-12 ЗІМ на агрегатах BMW E32. При цьому платформу німецького седана довелося модифікувати, щоб довжина колісної бази відповідала розмірам справжнього кузова радянського лімузина.

Виглядає як ЗІМ ГАЗ 12, але під кузовом ховається БМВ 7 Серії carscoops.com

Як розповідав OBOZREVATEL, український тюнінг вже прославився в світових ЗМІ завдяки проєкту на базі Toyota Land Cruiser 200.

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