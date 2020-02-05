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7 лютого • оновлено в 08:46
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Принтер замість сигналізації: Ford придумав новий захист від злодіїв

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Компанія Ford порадувала оригінальним способом захисту свого автомобіля від злодіїв, які полюють за колісними дисками. Сигналізація не завжди здатна допомогти, тому потрібно щось інше.

Найбільш простий спосіб – використовувати так звані секретки. Це спеціальні гайки (по одній на кожне колесо), які відрізняються від стандартних і не дозволяють відкрутити себе поширеними ключами. Як стало відомо OBOZREVATEL, саме на це звернули увагу в Ford.

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Власне, у використанні секреток для коліс нічого нового немає. Однак елементи одного зразка використовуються на всіх моделях одного бренду. Випадкових злодюжок це відлякує, проте досить придбати спеціальний інструмент один раз, щоб у подальшому зуміти обійти захист.

Секретні гайки для коліс нового покоління, на думку Ford, здатні вирішити проблему крадіжок

Секретні гайки для коліс нового покоління, на думку Ford, здатні вирішити проблему крадіжок

ford.com

Тому Форд вирішив розробити спеціальні гайки з унікальним відбитком для кожного покупця! Елемент можна виготовити з нержавіючої сталі за допомогою друку на 3D-принтері. Головна особливість – спеціальний малюнок секретки, що відображає тембр голосу власника.

Крадіжка коліс – поширена проблема в усьому світі

Крадіжка коліс – поширена проблема в усьому світі

Відповідно, з таким же рельєфним малюнком створюється інструмент, який також є унікальним. Звісно, що в такій ситуації потенційний злодій втрачає будь-яку мотивацію. Наразі проєкт перебуває в статусі прототипу. Але найближчим часом такі елементи дійсно можуть увійти в ужиток.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про те, що новий електричний кросовер Ford Mustang Mach-E наочно продемонстрував усю користь переднього багажника.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто безпека автокражі новини
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