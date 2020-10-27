Прихильники ретро відсвяткували День автомобіліста

У неділю на Софійській площі в Києві зібрались 55 екіпажів на старовинних автомобілях щоб відзначити День автомобіліста.

Зустріч власників ретрокарів у центрі столиці в останню неділю жовтня за кілька десятиліть стала традицією. Під час зльоту реставратори, представники клубів і автолюбителі спілкуються та знайомляться із технікою одне одного.

NSU Fiat. facebook.com/volodymyr.mukan

VW Beetle і інші учасники свята. facebook.com/volodymyr.mukan

На Софійській площі клуб технічної класики OldCarService організував захід із однодумцями вперше. Таким чином вдалося продемонструвати ретро автомобілі серед історичної архітектури більшій кількості людей.

VW Transporter. facebook.com/volodymyr.mukan

Серед представлених автівок було чимало ГАЗів і ЗАЗів. Три ЗАЗи різних моделей і років випуску приїхали одними з перших. Це "Запорожці" ЗАЗ-966В, ЗАЗ-968А і "Ялта". Саме так називалися ЗАЗ-965, які випускали на заводі для продажу за кордон. Моделі Запорізького автозаводу виставили в окрему експозицію з нагоди відзначення 60 років від початку випуску серійних авто на території України. Ним був саме "Запорожець".

Експортний варіант ЗАЗ-965 Yalta. facebook.com/volodymyr.mukan

"Три богатирі" від ЗАЗ. facebook.com/volodymyr.mukan

Крім радянських, були й французькі, німецькі, італійські чеські, американські автомобілі. Найстаріші з них – De Soto S6 1939 року, Opel Super 6 1940 року, Skoda Popular 1939-го. Вперше на захід приїхав Peugeot 203 1949 року випуску. Машина свого часу належала салону з продажу автівок цієї марки в Києві. Потім потрапила в приватну колекцію.

Skoda Popular 1939 р facebook.com/volodymyr.mukan

Opel Super 6 1940 р facebook.com/volodymyr.mukan

DeSoto S6 1939 р facebook.com/volodymyr.mukan

Із мототехніки можна було побачити мотоцикл "Москва" 40-х років і мопед В-902 1958 року випуску. Він є першою моделлю Львівського мотозаводу. У нього "рідна" фарба, хром і всі комплектуючі.

Мотоцикл "Москва" 40-х років. facebook.com/volodymyr.mukan

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, у Києві відбувся найбільший з'їзд ретро-автомобілів