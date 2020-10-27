Прихильники ретро відсвяткували День автомобіліста

У неділю на Софійській площі в Києві зібрались 55 екіпажів на старовинних автомобілях щоб відзначити День автомобіліста.

Зустріч власників ретрокарів у центрі столиці в останню неділю жовтня за кілька десятиліть стала традицією. Під час зльоту реставратори, представники клубів і автолюбителі спілкуються та знайомляться із технікою одне одного.

На Софійській площі клуб технічної класики OldCarService організував захід із однодумцями вперше. Таким чином вдалося продемонструвати ретро автомобілі серед історичної архітектури більшій кількості людей.

Серед представлених автівок було чимало ГАЗів і ЗАЗів. Три ЗАЗи різних моделей і років випуску приїхали одними з перших. Це "Запорожці" ЗАЗ-966В, ЗАЗ-968А і "Ялта". Саме так називалися ЗАЗ-965, які випускали на заводі для продажу за кордон. Моделі Запорізького автозаводу виставили в окрему експозицію з нагоди відзначення 60 років від початку випуску серійних авто на території України. Ним був саме "Запорожець".

Крім радянських, були й французькі, німецькі, італійські чеські, американські автомобілі. Найстаріші з них – De Soto S6 1939 року, Opel Super 6 1940 року, Skoda Popular 1939-го. Вперше на захід приїхав Peugeot 203 1949 року випуску. Машина свого часу належала салону з продажу автівок цієї марки в Києві. Потім потрапила в приватну колекцію.

Із мототехніки можна було побачити мотоцикл "Москва" 40-х років і мопед В-902 1958 року випуску. Він є першою моделлю Львівського мотозаводу. У нього "рідна" фарба, хром і всі комплектуючі.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, у Києві відбувся найбільший з'їзд ретро-автомобілів