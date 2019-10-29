Приголомшливий дизайн: перші фото Kia Optima 2020

Седан середнього класу Kia Optima готується до зміни покоління. Перші зображення майбутньої новинки вже опубліковані виробником.

Як повідомляє OBOZREVATEL, Kia Optima 2020 модельного року повністю розсекретять найближчим часом. На даний же момент доводиться грунтуватися на ескізах, які, тим не менш, демонструють цікаві деталі дизайну.

Kia Optima 2020 kia.com

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В першу чергу увагу привертає ефектна графіка передніх фар, в яких денні ходові вогні взяли форму незвичайних розчерків. Також варто відзначити купеподібний силует, який створює елегантний профіль.

Kia Optima 2020 kia.com

Від передніх стійок до нижньої кромки заднього скла тягнеться тонка хромована смужка — схожий елемент і в колишньої генерації моделі є її фірмовою рисою. Задні ліхтарі вийшли не менш цікавими, ніж передня оптика. Їх вирішено об'єднати в цілісний елемент.

Актуальна Kia Optima kia.com

Крім того, перше зображення інтер'єру натякає на зміни, які відбудуться всередині. В першу чергу мова йде про цифровий щиток приладів, об'єднаний з центральним екраном інформаційно-розважальної системи. В цілому архітектура передньої панелі стане простішою і візуально легшою. Незабаром з'явиться ще більше фото "Кіа Оптима" 2020.

Kia Optima 2020 kia.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, материнський бренд Kia — Hyundai — готує суперника Toyota Camry в особі великого седана.

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