Президент Туркменістану показав майстер-клас із дрифту на BMW M4

У мережі з'явилося відео дрифту у виконанні президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. Свою віртуозну майстерність керування автомобілем глава країни показав на BMW M4 попереднього покоління.

Відповідний ролик було опубліковано на YouTube-каналі Хроніка Туркменістану. В описі йдеться, що заїзд було здійснено на трасі Центру автоспорту МВС, а на дрифт-шоу Бердимухамедова підштовхнуло прохання міністра спорту. Спочатку ж президент робити цього не збирався – він прибув на автодром лише з метою інспекції треку перед прийдешнім ралі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Президент Туркменістану показав дрифт на BMW M4 Скриншот відео

Варто зазначити, що президент Туркменістану досить ефектно відправляв BMW у керований занос. Узагалі Гурбангули Бердимухамедов є великим фанатом автомобілів, в його гаражі є навіть кілька спорткарів, а територію автодрому він покинув на Mercedes-Benz GLS нового покоління.

Президент Туркменістану показав дрифт на BMW M4 Скриншот відео

Водночас раніше він видав досить дивний закон, який стосується автомобілів. А саме – заборонив у Туркменістані їздити на автомобілях будь-якого кольору, крім білого (проте самого президента це не стосується).

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