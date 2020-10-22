Президент Туркменістану показав майстер-клас із дрифту на BMW M4

У мережі з'явилося відео дрифту у виконанні президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. Свою віртуозну майстерність керування автомобілем глава країни показав на BMW M4 попереднього покоління.

Відповідний ролик було опубліковано на YouTube-каналі Хроніка Туркменістану. В описі йдеться, що заїзд було здійснено на трасі Центру автоспорту МВС, а на дрифт-шоу Бердимухамедова підштовхнуло прохання міністра спорту. Спочатку ж президент робити цього не збирався – він прибув на автодром лише з метою інспекції треку перед прийдешнім ралі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Варто зазначити, що президент Туркменістану досить ефектно відправляв BMW у керований занос. Узагалі Гурбангули Бердимухамедов є великим фанатом автомобілів, в його гаражі є навіть кілька спорткарів, а територію автодрому він покинув на Mercedes-Benz GLS нового покоління.

Водночас раніше він видав досить дивний закон, який стосується автомобілів. А саме – заборонив у Туркменістані їздити на автомобілях будь-якого кольору, крім білого (проте самого президента це не стосується).

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