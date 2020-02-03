Представлено Renault Megane 2020: новий дизайн і крутий гібрид

Renault Megane 2020 модельного року повністю розсекречено на офіційних фото. Також відомо характеристики авто, включаючи нову гібридну модифікацію.

Як з'ясував OBOZREVATEL, оновлення торкнулося не тільки стандартних гетчбека і універсала, але також поширилось на найпотужнішу спортивну версію – хот-гетч Renault Megane RS.

Новий Renault Megane легко впізнати по бамперах і фарах group.renault.com

Почнемо з дизайну. Тепер навіть найдешевший Рено Меган 2020 оснащений передньою і задньою світлодіодною оптикою, яка на третину ефективніша в порівнянні з колишніми галогенними фарами.

Завдяки світлодіодним ліхтарям Renault Megane 2020 ззаду виглядає ефектно group.renault.com

Крім того, оновилися передні бампери (які в новій модифікації Megane RS Line виглядають ще більш агресивними), змінилось оформлення повітрязабірників, з'явились нові набори колісних дисків та інші кольори кузова. У дорогих версіях Renault Megane 2020 тепер більше декоративних хромованих елементів, а в інтер'єрі – монітор діагоналлю 10,2 дюйми для інформаційно-розважальної системи і поліпшена обробка.

Салон Renault Megane 2020 отримав поліпшене оснащення group.renault.com

Найцікавіше – гібрид Renault Megane E-Tech. У структуру його силової установки увійшли бензиновий чотирициліндровий двигун об'ємом 1,6 л і два електромотори. Сукупна потужність дорівнює 160 к.с. Батарея на 9,8 кВтг дозволяє подолати до 65 км виключно на електротязі (у міському циклі), але розігнатися вище 135 км/ч у цьому випадку не вдасться.

Renault Megane E-Tech – новий гібрид group.renault.com

Раніше кросовер Renault Captur теж отримав гібридну силову установку group.renault.com

Серед інших агрегатів – бензинові 1.0 (120 к.с.) і 1.3 (у різних варіантах форсування: 100, 115, 140, 160 к.с.), а також дизель 1.5 (на 95 і 115 к.с.). У свою чергу, віддачу спортивного Renault Megane RS збільшили до 296 к.с. Купити Рено Меган 2020 на європейському ринку можна буде вже влітку цього року.

Renault Megane RS Line виглядає більш спортивним за стандартний гетчбек group.renault.com

Renault Megane RS – найпотужніший представник лінійки group.renault.com

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