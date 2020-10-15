Представлено новий кросовер Volkswagen Taos з двигуном від Jetta

Компанія Volkswagen поповнила свою кросоверну лінійку новою моделлю. Йдеться про VW Taos, головним ринком якого стануть США.

Фото і характеристики моделі опублікувала пресслужба німецької марки. Відомо, що Volkswagen Taos являє собою компактний кросовер, який назвали на честь міста в Нью-Мексико – Таос. Випускати новинку будуть у Мексиці – на заводі Volkswagen в Пуебла.

Volkswagen Taos VW

За габаритами VW Taos має довжину 4465 мм, ширину 1842 мм, висоту 1 636 мм, колісну базу 2690 мм, а обсяг багажника становить 796 літрів (1 877 літрів під час складених задніх сидіннях). В основі "Таос" лежить платформа MQB, мотор доступний для новинки один – 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з наддувом потужністю 160 сил (цей агрегат дістався SUV від седана Jetta). А ось типів приводу і коробок передач передбачено по дві: передній і повний привід, а також 8-ступінчастий "автомат" і 7-швидкісний "робот" з подвійним зчепленням відповідно.

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Дизайн новинки очікувано виконаний у стилістиці інших кросоверів марки. Зокрема, є схожість з Tiguan і американським Atlas (на інших ринках – Teramont). У салоні автомобіля встановлена цифрова приладова панель (база), а також інформаційно-розважальна система з 8-дюймовим екраном і бездротовий зарядний пристрій для смартфона (у дорожчих версіях).

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Також в оснащення авто залежно від комплектації входить: адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, система утримання смуги руху і автоматичного гальмування, підігрів керма і сидінь (плюс для крісел передбачена вентиляція), шкіряна обробка салону, аудіосистема з 8 динаміками.

Volkswagen Taos VW

Старт продажу Taos в США заявлений на літо 2021 року. Коштувати новинка буде менше, ніж Tiguan.

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

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