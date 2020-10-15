Представлено новий кросовер Volkswagen Taos з двигуном від Jetta

Компанія Volkswagen поповнила свою кросоверну лінійку новою моделлю. Йдеться про VW Taos, головним ринком якого стануть США.

Фото і характеристики моделі опублікувала пресслужба німецької марки. Відомо, що Volkswagen Taos являє собою компактний кросовер, який назвали на честь міста в Нью-Мексико – Таос. Випускати новинку будуть у Мексиці – на заводі Volkswagen в Пуебла.

За габаритами VW Taos має довжину 4465 мм, ширину 1842 мм, висоту 1 636 мм, колісну базу 2690 мм, а обсяг багажника становить 796 літрів (1 877 літрів під час складених задніх сидіннях). В основі "Таос" лежить платформа MQB, мотор доступний для новинки один – 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з наддувом потужністю 160 сил (цей агрегат дістався SUV від седана Jetta). А ось типів приводу і коробок передач передбачено по дві: передній і повний привід, а також 8-ступінчастий "автомат" і 7-швидкісний "робот" з подвійним зчепленням відповідно.

Дизайн новинки очікувано виконаний у стилістиці інших кросоверів марки. Зокрема, є схожість з Tiguan і американським Atlas (на інших ринках – Teramont). У салоні автомобіля встановлена цифрова приладова панель (база), а також інформаційно-розважальна система з 8-дюймовим екраном і бездротовий зарядний пристрій для смартфона (у дорожчих версіях).

Також в оснащення авто залежно від комплектації входить: адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, система утримання смуги руху і автоматичного гальмування, підігрів керма і сидінь (плюс для крісел передбачена вентиляція), шкіряна обробка салону, аудіосистема з 8 динаміками.

Старт продажу Taos в США заявлений на літо 2021 року. Коштувати новинка буде менше, ніж Tiguan.

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