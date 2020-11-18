Представлено новий Honda Civic 11 покоління

Компанія Honda опублікувала фото нового Civic в кузові седан. Поки виробник показав лише зовнішній вигляд і салон моделі 11 покоління, причому – в передсерійному виконанні. А ось товарний варіант буде розсекречений разом з усіма характеристиками наступного року, коли автомобіль відправиться на конвеєр.

Судячи із зображень, поширеним прес-службою японської марки, Honda Civic 11 виглядає більш стримано порівняно з актуальною моделлю. Йому притаманні рівні, плавні лінії. Водночас є схожість з останньої генерацією Honda Accord.

Що стосується салону Honda Civic 11, тут звертає на себе цифрова приладова панель і 9,0-дюймовий сенсорний екран мультимедіа. Виробник заявив, що новинка також отримає покращений пакет активної безпеки Honda Sensing (з адаптивним круїзом, контролем розмітки і т.д.).

Також у Honda Civic 11 буде покращена конструкція кузова і шасі, а в лінійку двигунів увійдуть 1,0 і 1,5-літрові турбомотори. Ба більше, очікується поява гібридної установки з 2,0-літровим агрегатом в основі. Її отримає спортивний Civic Type R, приблизна потужністю такого авто складе 400 к.с. Пакет для Civic Type R також включатиме 6-ступінчасту механічну коробку передач, аеродинамічний обвіс, великий задній спойлер, спортивну підвіску, спортивну вихлопну систему, а також вишуканий інтер'єр зі спортивними сидіннями та кермом.

Крім седана, в продажу буде новий гетчбек Civic, а ось Civic Coupe в модельному ряду більше не буде.

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