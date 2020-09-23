Представлено нові BMW M3 та M4 2021: чим цікаві новинки

Компанія BMW офіційно представила нове покоління своїх популярних заряджених моделей – M3 G80 і M4 G82. Обидва автомобілі надійдуть у продаж навесні наступного року, вже відомі і ціни на новинки.

Баварська марка опублікувала фото і все характеристики BMW M3 і M4 2021. Машини незвичайні як зовні, так і технічно. З точки зору дизайну спортивні седан і купе BMW примітні величезними "ніздрями" радіатора – цей елемент є новою дизайнерською фішкою марки, хоча на смак він, напевно, прийдеться не всім (особливо деяким фанатам баварського бренду).

Інша важлива деталь – вперше в історії для M3 і M4 BMW запропонувала повний привід. Правда, доступний він лише для більш потужних версій Competition і в парі з 8-ступінчастим "автоматом". При цьому також машини можуть готуватися "механікою", а в базі вони обидві задньопривідні.

Мотор у BMW M3 і M4 2021 один – 3,0-літрова рядна "шістка" з наддувом. У звичайному варіанті вона видає 480 к.с., в версії – Competition 510 к.с. У першому випадку позначку в 100 км/год машини долають за 4,2 с, у другому – 3,9 с. Максимальна швидкість – 250 або 290 км/год залежно від електронного обмежувача.

У салоні BMW M3 і M4 2021 встановлені спортивні "ковші", оздоблення представлено поєднанням шкіри, алюмінію і карбону.

Опційно для автомобілів доступні карбон-керамічні гальма, особливий інтер'єр зі шкірою Merino, преміальна акустика Harman/Kardon.

Ціна М3 складе від 69,9 тис. доларів, а М4 – від 71,8 тисяч. А ось цінники на версії Competition перевалять за 100 000.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW готує електромобіль з запасом ходу 600 км.